Большой акустический квартирник, где тебя ждут полюбившиеся треки, душевная атмосфера и забег мурашек. «АрктидА» опирается на жанры Sympho Rock и Sympho Power Metal, черпает вдохновение у русских классиков, советской эстрады, а также в русских народных напевах.