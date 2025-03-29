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Большой акустический квартирник, где тебя ждут полюбившиеся треки, душевная атмосфера и забег мурашек. «АрктидА» опирается на жанры Sympho Rock и Sympho Power Metal, черпает вдохновение у русских классиков, советской эстрады, а также в русских народных напевах.
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