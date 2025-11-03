PAFM — это про единение творчества: разных его направлений и людей, которые им занимаются. Формат будет состоять из двух частей и будет проходить по понедельникам: 1. Киноклуб PAMF — каждый нечётный понедельник. 2. Арх. Нетворкинг PAFM — каждый чётный понедельник. Ведущие мероприятий: • Постоянный ведущий Владислав Василевский — выпускник МАРХИ, 8 лет в сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики. • Ведущая Киноклуба Олеся Либерова — архитектор, путешественник, исследователь города, студентка ГУЗ. • Ведущая Нетворкинга Анастасия Якушкина — архитектор, выпускница МАРХИ, участник цикла тематических лекций PAFM по архитектуре и урбанистике. Мероприятия посвящены архитектуре, но рассчитаны на всех желающих. Архитектура — это не только для «и про» архитекторов. Она для всех. Вход по тарифу кафе (240р./ч или 812р./день, 4р. в минуту)