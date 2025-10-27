PAFM — это уникальное комьюнити архитекторов, урбанистов, художников, музыкантов и других творческих людей. Они изучают направления в области архитектуры, градостроительства, искусства, путешествий и туризма. И ищут единомышленников. Киноклуб PAFM — это про единение творчества: разных его направлений и людей, которые им занимаются. План на вечер: 1. Вводная часть: о фильме вечера и проекте PAFM 2. Просмотр фильма 3. Обсуждение и нетворкинг: детально разберут фильм так, как это обычно делают критики для оценки кино Присоединяйся к киноклубу PAFM и открой для себя мир архитектурного искусства заново. Клуб ведёт основатель проекта PAFM Владислав Василевский — выпускник МАРХИ, 8 лет в сфере архитектуры, градостроительства и урбанистики. Вход по тарифу кафе (240р./ч или 812р./день, 4р. в минуту)