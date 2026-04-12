Этническая энергия в ритмах техно-хауса. На сцене — диджей, барабанщик и бас-гитарист. Вместе они создают живой перформанс, который погружает в атмосферу разных уголков нашей планеты. Здесь оживают ритмы от африканских племенных барабанов до восточных ситаров, от южноамериканских вибраций до скандинавской мистики. Звучание строится на синергии древних традиций и современных технологий: живые инструменты переплетаются с электронными текстурами и синтезом, создавая глубокий, гипнотический и в то же время танцевальный саунд. Под треки Arakuwa невозможно устоять: тело само начинает двигаться в ритме, а душа чувствует пульс планеты.