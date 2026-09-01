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Applique

Fabula Hq
Самокатная улица, 4с1

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от 1700₽ до 2400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ежегодная ночь лейбла и всех, причастных к его формированию. Световую инсталляцию «внутри» («inside»), символизирующую переход, представит художник yuyutash совместно со студиями sova•show, ray visual studio и all light media Лайн-ап: Jovani Boa Makabr Dawn Razor Ildar Iksanov Mark S Roma Ptashenko Агнец Sasha RTS Maksimovna Matvey Schetinkin

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