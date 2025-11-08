Возраст 16+
Концерты
Про событие
Жди мощный ритмичный хип-хоп, живые инструменты и ту самую энергию, которую не передать записью. Это будет драйвовый и очень откровенный вечер с честными текстами и полным погружением в музыку. Приходи за настоящим звуком и сильной атмосферой.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи