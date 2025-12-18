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Антон Прокофьев и Служба Поддержки

Mellow Yellow, Нагатинская улица, 16с9

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1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Танцевально-акустический концерт Антона Прокофьева. Чай, ковры, музыка, движение, слово — всё как мы любим. Антон Прокофьев — музыкант, поэт, человек, который поёт про настоящее. Про любовь без условий, про свет внутри и про простые истины, которые греют. Если коротко, его творчество — это служба поддержки человеческого тепла. На концерте будут песни — старые и новые, акустические и танцевальные; стихи, разговоры, смех и тишина. Ну и "Служба поддержки" вы лице классных музыкантов, которые сделают концерт не просто тёплым, но и танцевальным.

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