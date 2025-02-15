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Антигона

Ирбис Театр, Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корпус 4Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

История Антигоны из древнегреческих мифов - трагедия о девочке, которая умеет любить и умеет чувствовать жизнь. Антигона - олицетворение человека, который хочет быть честен с самим собой. Все мифы говорят о том, что ни один поступок не остается без последствий. Но у нас всегда есть право выбора. Спектакль «Антигона» по пьесе Жана Ануя. Режиссер - Елена Капралова. В спектакле заняты студийцы мастерских и профгрупп: Надежда Крупицкая, Дарья Губенкова, Варвара Ханина, Варвара Мясникова, Софья Шевцова, Елизавета Бачинская, Стефания Веселова, Андрей Юрьев, Даниил Фаворов, Глеб Портнов, Егор Капля, Егор Шван.

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