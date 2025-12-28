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Анти-Новый Год: Womancore

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приходи, чтобы навести порчу на прошлый год. 2025 был непростым годом, как говориться, поэтому организаторы решили провести анти-новый год — чтобы следующий год был попроще и порадостнее. На анти-новом годе тебя ждет: — коллажная станция, где можно антиманифестировать желания на следующий год. — квиз о фэйлах мужчин и достижениях женщин. Принять участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvI5ivQyNeH2zKdbSB7p2V_iTCfwxXdhv90ITQnEcTA58MMg/viewform — powerpoint night о неудачах, факапах и провалах. Принять участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIXEVr02U2jBmFuKjUHOoSBmfAyrVXjBb15GagQ3uq693-HQ/viewform — анти-диджей-сет с анти-плейлистом (он, конечно, анти, но крутой). А ещё будет дресс код. Тема — дурацкий новогодний костюм. Самый дурацкий получит секретный приз.

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