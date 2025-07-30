Программа концерта ансамбля Reheard выстроена вокруг диалога между музыкой Клода Дебюсси и произведениями современных французских композиторов, в первую очередь представителей спектрального направления. Спектрализм — одно из главных музыкальных открытий Франции XX века — во многом восходит к идеям романтиков XIX столетия, и эта программа предлагает слушателю проследить, как они трансформировались в языке новой музыки. Клод Дебюсси, признанный основоположник музыкального импрессионизма, не принадлежал к спектрализму напрямую, но оказал на него заметное влияние. Его подход к гармонии, цвету звучания, внимание к нюансам и отказ от традиционной тональности заложили основы для развития спектральной техники. Центральное место в программе занимает музыка Тристана Мюрая — одного из ведущих представителей спектрализма. Его пьеса «Листва сквозь колокола» отсылает к знаменитому произведению Дебюсси «Колокола сквозь листву». Однако в интерпретации Мюрая звуковая иерархия изменена. Он интерпретирует образ колокола как звуковой источник, через резонанс которого становится слышен шелест листвы. Оба произведения прозвучат в концерте, позволяя услышать этот перекресток эстетик. Ещё один диалог с Дебюсси предложен в пьесе Жерара Пессона «Жизнь похожа на рождественскую ёлку» — камерной миниатюре, созданной на основе двух тактов из скрипичной сонаты Дебюсси. После неё прозвучит сама соната целиком, что даст возможность воспринять пьесу Пессона как своеобразное преломление, отблеск оригинала. Для более полного погружения в спектральную традицию в программу включено произведение Юга Дюфура — одного из основателей и теоретиков спектральной школы. Именно он ввёл термин «спектральная музыка» и противопоставил её серийному методу, отметив, что в отличие от искусства контрастов, спектрализм стремится к непрерывному звучанию, медленным трансформациям и переходам. Многие его сочинения навеяны живописью — от Брейгеля и Джорджоне до Ван Гога. В представленной пьесе для флейты соло он вдохновляется образами из творчества Франсиско Гойи. Отдельной точкой в программе станет адажио Альбана Берга — ранняя работа австрийского композитора, в которой особенно ощутимы романтические влияния. Здесь нет противопоставления французской школе, но есть общий исток: эстетика позднего романтизма, из которой развивались и экспрессионизм, и спектрализм, пусть и в разных направлениях. Это сочинение позволяет проследить общие истоки развития европейской музыкальной мысли, сближая её с французской линией. Завершит вечер одно из самых известных произведений Тристана Мюрая — «Тринадцать цветов заходящего солнца». Здесь композитор расширяет понятие тембра, используя слово «цвет» для описания сложных звуковых состояний, выходящих за рамки привычной гармонии. Название цикла отсылает к началу импрессионистского движения в живописи — картине Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», создавая тем самым финальный мост между музыкальными эпохами.