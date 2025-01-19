В 1920-е годы композиторы в разных странах экспериментировали с камерными составами. Отчасти это было вызвано практическими причинами: в эпоху после войн и революций компактные составы были более устойчивы экономически. Авторы, однако, стремились, чтобы эти мобильные ансамбли звучали как полноценный оркестр. Камерный оркестр «Восхождение» представит один из самых ярких раннесоветских примеров такого подхода — Септет Гавриила Попова (1927). Это четырехчастное камерное сочинение получилось настолько масштабным, что сам автор много лет спустя назвал его Камерной симфонией. Два цикла французского композитора Дариуса Мийо того же времени написаны на совершенно неожиданные тексты. «Сельскохозяйственные машины» (1919) используют аннотации, которые Мийо взял из каталога агротехники. «Каталог цветов» имитируют аннотации почтового каталога растений. Нарочито бытовая, «найденная» поэзия — любимая игрушка группы Les Six, в которую входил Мийо, — сочетается здесь с изысканной, сложноустроенной камерной музыкой.