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Анна Захарова: «Обнимая строчками»

Ритм Блюз Кафе, Староваганьковский пер, д. 19, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Это будет вечер стихотерапии для каждого, кто сбился с пути, потерял важное, разочаровался, поднял глаза к небу в поисках ответа… а ведь все ответы таятся внутри нас самих. Это погружение в чувства от боли до счастья, от горя до исцеления. Программа о человеческой уязвимости и силе любви, о каждом, кто верит в чудо, и ищет свет, о взрослых, которые все еще нуждаются в добрых сказках, о том, что спасительные объятия и тёплое слово нужно каждому, ведь человеку нужен человек. Артисты: Анна Захарова. Молодая поэтесса из Смоленска. Свои стихи пишет с 17 лет, ее поэзия во многом автобиографична, поднимает актуальные темы любви, расставания, счастья, потерь, что цепляет читателей по всей стране. Свою жизнь она связала с психологией и работает по профессии. Алина Орестова. Композитор, автор песен, лидер петербургской группы «Анна Каренина». Музыка Алины полна петербургскими образами, искренностью и красотой момента.

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