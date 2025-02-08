Это будет вечер стихотерапии для каждого, кто сбился с пути, потерял важное, разочаровался, поднял глаза к небу в поисках ответа… а ведь все ответы таятся внутри нас самих. Это погружение в чувства от боли до счастья, от горя до исцеления. Программа о человеческой уязвимости и силе любви, о каждом, кто верит в чудо, и ищет свет, о взрослых, которые все еще нуждаются в добрых сказках, о том, что спасительные объятия и тёплое слово нужно каждому, ведь человеку нужен человек. Артисты: Анна Захарова. Молодая поэтесса из Смоленска. Свои стихи пишет с 17 лет, ее поэзия во многом автобиографична, поднимает актуальные темы любви, расставания, счастья, потерь, что цепляет читателей по всей стране. Свою жизнь она связала с психологией и работает по профессии. Алина Орестова. Композитор, автор песен, лидер петербургской группы «Анна Каренина». Музыка Алины полна петербургскими образами, искренностью и красотой момента.