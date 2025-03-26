Анна Дворжецкая — проект московской певицы и сонгратера в жанре романтичного инди-поп с элементами ретро. Музыка Анны – это альманах историй, рассказанных с долей иронии над собой и над стереотипами, но при этом с пониманием и принятием каждого стыдного или не в меру романтизированного чувства. Концерт-терапия и концерт-исповедь приурочен к недавнему релизу песни «Девушка в костюме снежинки» — песни о том, как не у всех взрослых получается вырасти из костюма своих детских травм, но обнять себя маленького никогда не поздно. На большом концерте в стенах Powerhouse ты услышишь песни в полном звуке, акустические сюрпризы, новые и старые треки, и главное — окажешься в безопасном пространстве, где можно быть честным, быть собой и забывшись музыкой, колдовать свои мечты.