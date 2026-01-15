Показ посвящен теме изучения анимационного киноязыка. Поговоришь об авторской анимации, сделаешь разбор фильмов вместе с киноведами и режиссерами. Анимация — это не развлечение, не ностальгия по советской мультипликации и не детское кино. Это киноязык, с помощью которого можно рассказать самые яркие, личные и сложные истории. Концепция клуба — говорить об авторской анимации, как о виде кинематографа, делать режиссерские разборы фильмов, рассуждая об анимационных средствах выразительности, киноязыке, традициях и творческом методе, показывать короткометражную российскую и зарубежную авторскую анимацию, обсуждать ее со зрителями и авторами. Вход — свободный донат.