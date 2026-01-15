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Анимационный киноклуб: похороны Микки
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Показ посвящен теме изучения анимационного киноязыка. Поговоришь об авторской анимации, сделаешь разбор фильмов вместе с киноведами и режиссерами. Анимация — это не развлечение, не ностальгия по советской мультипликации и не детское кино. Это киноязык, с помощью которого можно рассказать самые яркие, личные и сложные истории. Концепция клуба — говорить об авторской анимации, как о виде кинематографа, делать режиссерские разборы фильмов, рассуждая об анимационных средствах выразительности, киноязыке, традициях и творческом методе, показывать короткометражную российскую и зарубежную авторскую анимацию, обсуждать ее со зрителями и авторами. Вход — свободный донат.
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