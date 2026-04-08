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Анимационный киноклуб: ДДД
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
А ты любишь 3Д анимацию? Посмотришь и порассуждаешь о феномене трёхмерной графики вместе с остальными участниками клуба. Концепция клуба — говорить об авторской анимации, как о виде кинематографа, делать режиссерские разборы фильмов, рассуждая об анимационных средствах выразительности, киноязыке, традициях и творческом методе, показывать короткометражную российскую и зарубежную авторскую анимацию, обсуждать её со зрителями и авторами. Вход — свободное пожертвование.
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