А ты любишь 3Д анимацию? Посмотришь и порассуждаешь о феномене трёхмерной графики вместе с остальными участниками клуба. Концепция клуба — говорить об авторской анимации, как о виде кинематографа, делать режиссерские разборы фильмов, рассуждая об анимационных средствах выразительности, киноязыке, традициях и творческом методе, показывать короткометражную российскую и зарубежную авторскую анимацию, обсуждать её со зрителями и авторами. Вход — свободное пожертвование.