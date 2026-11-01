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Анимационная ночь

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Отгремели показы ХХ-го Большого Фестиваля Мультфильмов, жюри раздали призы, заканчивают веселиться дети на Фабрике. Осталась лишь онлайн часть фестиваля, но и её можно провести вместе. Приходина просмотр мультфильмов в ночь с пятницы на субботу в домашней обстановке коммуны РанДом Культуры. Смотреть мультфильмы будешь программами целиком, с перерывами. Выбирать следующую программу участники будут голосованием. Бери с собой вкусности, для настоящей атмосферы домашнего просмотра. Ставь + под постом в тг, если планируешь остаться на всю ночь. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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