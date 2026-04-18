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Английский разговорный клуб для девушек

Surf Coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Твоё безопасное пространство для практики английского. Тут можно не бояться говорить по-английски, поделиться мыслями, найти поддержку и просто хорошо провести время. Тема апреля: Будь добр к себе (Be kind to yourself) В апреле девушки будут обсуждать отношения с собой и внешностью в поддерживающей компании. Чуть больше принятия, чуть меньше критики — и много тёплого общения на английском. Здесь можно болтать, смеяться и случайно улучшать английский. Подойдёт девушкам со средним уровнем (Intermediate) и выше. Количество мест ограничено, до 6 девушек в группе Ведущая клубов — Оля, преподаватель английского и просто хороший человек. Подсказывает забытые слова и бережно направляет беседу. При регистрации, укажи, что ты пришла из приложения Кавёр:)

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