Говорящий бар (Speaking BARchik) — это твоё безопасное пространство с для практики английского. Тут можно не бояться говорить по-английски, поделиться мыслями, найти поддержку и просто хорошо провести время. В марте поговоришь о финансовой грамотности. Обсудишь, у кого какие отношения с деньгами: кто хочет расти в доходе, кто — научиться копить, а кто — просто перестать гадать, куда всё исчезает каждый месяц. Подойдёт девушкам со средним уровнем (B1 Intermediate) и выше. Количество мест ограничено, до 6 девушек в группе Ведущая клубов — Оля, преподаватель английского и просто хороший человек!) сПодсказывает забытые слова и бережно направляет беседу.