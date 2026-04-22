Speaking BARchik — это твой сейф-спейс для практики английского. Тут можно не бояться говорить по-английски, поделиться мыслями, найти поддержку и просто хорошо провести время. Тема: Be kind to yourself (Будь добра к себе) В апреле девушки будут обсуждать отношения с собой и внешностью в поддерживающей компании. Чуть больше принятия, чуть меньше критики — и много тёплого общения на английском. Подойдёт девушкам с уровнем B1 и выше. Количество мест ограничено, до 6 девушек в группе Ведущая клубов — Оля, преподаватель английского и просто хороший человек. Подсказывает забытые слова и бережно направляет беседу.