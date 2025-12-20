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Английский разговорный клуб для девушек

Surf Coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+

Про событие

Окунёшься в настоящую новогоднюю атмосферу вместе со Speaking BARchik — это расслабленные, уютные встречи в формате кофейни для девушек, которые приходят практиковать английский в кругу единомышленниц. Тема: New Year Talk Приходи делиться своим зимним настроением: — что для тебя значит Новый год; — какие моменты стали важными в уходящем году; — что хочешь привнести в следующий. Уровень языка: от B1 и выше (главное — говорить, даже если с ошибками). Об организаторе: Оля — дипломированный преподаватель английского языка с опытом более 10 лет и основательница офлайн разговорного клуба Speaking BARchik. Бережно направит беседу, поможет подобрать нужное слово и создаст по-настоящему тёплую, вдохновляющую атмосферу. Если будешь писать организатору в Telegram, упомяни, что пришла из приложения Кавёр

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