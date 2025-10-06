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  1. Москва
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Английский разговорный клуб

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1200₽
Возраст 16+

Про событие

Приходи общаться и играть на английском с опытным преподавателем Джозефом. Вот что говорят о Джозефе: The most important thing you should know about Joseph is that he is really a lot of fun. You simply can't stop laughing and smiling in his class. Joseph is adored by both kids and adults. Do give it a shot! Будут говорить обо всём-всём интересном и актуальном и играть в любимые (и новые неожиданные) игры. На встрече наколдуют атмосферу дружбы и принятия. По традиции, на разговорных клубах не исправляют ошибки. Приглашают ребят от уровня А2+ (говорю и понимаю). Если не уверен в своей компетенции — всегда можно попробовать. Встречи будут проходить еженедельно по пятницам. 5-6 человек Место: метро Шаболовская. Напротив Нескучного сада и в хорошую погоду могут превратить встречу в пикник на траве. Регистрация: https://t.me/Socialize_reg_bot

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