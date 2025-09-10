Возраст 21+
Про событие
Speaking BARchik - это полуторачасовые болталки для девушек, которые хотят говорить увереннее на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити. Тема: Guilty pleasures. На встрече девушки будут делиться своими "запретными удовольствиями" — может, это любовь к плохим романтическим комедиям или странным сочетаниям еды? Сможешь обсудить, почему мы вообще чувствуем стыд за то, что нам нравится. Попробуешь избавиться от этого чувства вины (спойлер: это нормально - любить то, что вы любите) Уровень: B1-B2 Количество мест ограничено. Чтобы попасть в закрытый чат и занять место, пиши «хочу на спикинг барчик» в телеграмме по кнопке выше.
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