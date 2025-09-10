ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Английский разговорный клуб

Surf Coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+

Про событие

Speaking BARchik - это полуторачасовые болталки для девушек, которые хотят говорить увереннее на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити. Тема: Guilty pleasures. На встрече девушки будут делиться своими "запретными удовольствиями" — может, это любовь к плохим романтическим комедиям или странным сочетаниям еды? Сможешь обсудить, почему мы вообще чувствуем стыд за то, что нам нравится. Попробуешь избавиться от этого чувства вины (спойлер: это нормально - любить то, что вы любите) Уровень: B1-B2 Количество мест ограничено. Чтобы попасть в закрытый чат и занять место, пиши «хочу на спикинг барчик» в телеграмме по кнопке выше.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста