Speaking BARchik - это полуторачасовые болталки для девушек, которые хотят говорить увереннее на английском и стать частью поддерживающего коммьюнити. Тема: Guilty pleasures. На встрече девушки будут делиться своими "запретными удовольствиями" — может, это любовь к плохим романтическим комедиям или странным сочетаниям еды? Сможешь обсудить, почему мы вообще чувствуем стыд за то, что нам нравится. Попробуешь избавиться от этого чувства вины (спойлер: это нормально - любить то, что вы любите) Уровень: B1-B2 Количество мест ограничено. Чтобы попасть в закрытый чат и занять место, пиши «хочу на спикинг барчик» в телеграмме по кнопке выше.