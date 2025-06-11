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Английский разговорный клуб

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500₽
Возраст 21+

Про событие

Speaking BARchik — полуторочасовые болталки на английском для девушек, которые хотят увереннее говорить на английском и стать частью поддерживающего комьюнити. Тема: Gossiping. На встрече участницы с юмором и поддержкой поговорят о том, плохо ли сплетничать. Уровень: B1-B2 В июне организаторы сделали скидку на первое участие — 500 р. вместо 850 р. Контакты организатора: https://t.me/olyafro

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