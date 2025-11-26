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Английский клуб для девушек

Surf Coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

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Завершение:

500₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Speaking BARchik — расслабленные встречи в кофейне для девушек, которые ходят практиковать английский в кругу единомышленниц. Тема: Cosy ways to survive winter Разберёшься, как датчане умудряются радоваться жизни, когда за окном темно и холодно. Раскроют секреты настоящего хюгге: речь не только о пледах и какао (хотя и о них тоже), а об особом настроении — умении ценить маленькие радости и простые моменты. Приходи делиться своими секретами уюта: как борешься с хандрой, какие книги, фильмы и ритуалы помогают пережить зиму. Уровень языка: от B1 и выше (главное — говорить, даже если с ошибками). Об организаторе: Оля — дипломированный преподаватель английского языка с опытом работы более 10 лет, а также основательница офлайн разговорного клуба Speaking BARchik. Бережно направит разговор, поможет вспомнить забытое слово, устроит мини-стендап, чтобы поднять настроение. При обращение в ТГ напиши организатору, что ты пришла из приложения Кавёр:)

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