Тема — как заводить друзей во взрослом возрасте. Никаких заученных диалогов и «what’s the weather like?» — только живое общение и обмен опытом. Подходит тем, кто уже умеет говорить по-английски, даже с ошибками. Главное — не идеальный английский, а живой разговор. Атмосфера поддержки и сестринский вайб гарантированы.