ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Английский клуб для девушек

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+

Про событие

Тема — как заводить друзей во взрослом возрасте. Никаких заученных диалогов и «what’s the weather like?» — только живое общение и обмен опытом. Подходит тем, кто уже умеет говорить по-английски, даже с ошибками. Главное — не идеальный английский, а живой разговор. Атмосфера поддержки и сестринский вайб гарантированы.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста