Возраст 21+
Про событие
Тема — как заводить друзей во взрослом возрасте. Никаких заученных диалогов и «what’s the weather like?» — только живое общение и обмен опытом. Подходит тем, кто уже умеет говорить по-английски, даже с ошибками. Главное — не идеальный английский, а живой разговор. Атмосфера поддержки и сестринский вайб гарантированы.
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