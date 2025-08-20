ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Английский клуб для девушек

Место уточняется у организатора

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Уютный вечер с разговорами на английском за чашечкой кофе. Тема этой встречи — Summer highlights. Можно будет поделиться яркими моментами лета — маленькими, большими, любыми! Поговорить по-английски, выучить несколько классных летних фраз и просто приятно провести время. Уровень языка: от B1 Ведущая клуба: Оля

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста