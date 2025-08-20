Возраст 21+
Мастер-классы
Про событие
Уютный вечер с разговорами на английском за чашечкой кофе. Тема этой встречи — Summer highlights. Можно будет поделиться яркими моментами лета — маленькими, большими, любыми! Поговорить по-английски, выучить несколько классных летних фраз и просто приятно провести время. Уровень языка: от B1 Ведущая клуба: Оля
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