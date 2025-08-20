Уютный вечер с разговорами на английском за чашечкой кофе. Тема этой встречи — Summer highlights. Можно будет поделиться яркими моментами лета — маленькими, большими, любыми! Поговорить по-английски, выучить несколько классных летних фраз и просто приятно провести время. Уровень языка: от B1 Ведущая клуба: Оля