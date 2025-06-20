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Английский клуб для девушек

Surf Coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3400₽
Возраст 21+
Кино

Про событие

Просмотр 1 сезона Only Murders in the Building. 4 офлайн встречи в кофейне: • Просмотр увлекательного детектива (лёгкий для понимания на уровне B1+); • Разбор полезных фраз и выражений; • Общение на английском в тёплой атмосфере. Сериал — просто находка: Захватывающий сюжет с элементами комедии Атмосферный Нью-Йорк и обаятельные герои Живые диалоги, которые хочется запоминать 3400 руб. за весь курс или 1000 руб. за разовую встречу. Запись: https://t.me/olyafro

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