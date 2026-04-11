Английский киноклуб с вином: «Вики Кристина Барселона»
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Летняя история о любви, которая не подчиняется ни логике, ни планам. Вуди Аллен помещает своих героев в тёплый, почти сонный ритм Барселоны, где старые улицы, вино и гитара создают атмосферу, в которой чувства легко вспыхивают и так же легко меняют форму. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.
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