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Английский киноклуб с вином: «Шоу Трумана»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: Представь себе, что ты вдруг начинаешь понимать, что все вокруг тебя — декорации, а люди — актёры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь твой мир оказывается большим телесериалом, где ты исполняешь главную роль, даже не подозревая об этом. Вся твоя жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже тридцать лет смотрит вся планета, начиная с момента твоего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или всё-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждёт не запланированная сценарием девушка? Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.

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