Английский киноклуб с вином: «Ноттинг Хилл» (1999)
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Кино, красное вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: История о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.
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