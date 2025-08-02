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Английский киноклуб с вином: «Красотка»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Не просто фильм, а культурный феномен, определивший романтический жанр на десятилетия вперёд. Это история, которую хочется пересматривать, потому что в ней — стиль, ирония, чарующая химия между героями и вера в то, что любовь может случиться там, где её меньше всего ждёшь. О фильме: Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Её зовут Вивьен и она берёт только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться с ней и предлагает девушке остаться в его номере в отеле ещё на некоторое время - за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для неё просто клиентом. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.

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