Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. «Красота по-американски» (1999) — одно из тех произведений, где частная драма превращается в универсальную притчу о человеке, уставшем жить по чужим правилам. Под блестящей оболочкой американского пригорода — ухоженные газоны, идеальные семьи, улыбки на завтраках — скрывается мир одиночества, фрустрации и невыносимой жажды подлинности. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. Сбор гостей в каминном зале особняка: 13:30 Начало показа: 14:00 В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.