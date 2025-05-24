Английский киноклуб с вином: «Игры разума» (2001)
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Кино, красное вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: От всемирной известности до греховных глубин — всё это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.
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