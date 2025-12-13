Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм Джо Райта «Гордость и предубеждение» — редкий пример, когда экранизация классического романа не только сохраняет дух первоисточника, но и превращается в самостоятельное произведение искусства. Райт словно переводит язык Джейн Остин на язык кино: каждое движение камеры, каждый световой блик, каждый вздох передает ту же остроту и благородство чувств, что и строки романа. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.