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Английский киноклуб с вином: «Гордость и предубеждение» (2005)

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм Джо Райта «Гордость и предубеждение» — редкий пример, когда экранизация классического романа не только сохраняет дух первоисточника, но и превращается в самостоятельное произведение искусства. Райт словно переводит язык Джейн Остин на язык кино: каждое движение камеры, каждый световой блик, каждый вздох передает ту же остроту и благородство чувств, что и строки романа. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.

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