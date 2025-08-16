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Английский киноклуб с вином: «500 дней лета»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм, который честно смотрит на любовь, не пытаясь её романтизировать или разрушить. Марк Уэбб снял не просто историю о несчастной любви, а тонкое наблюдение за тем, как мы сами создаём себе мифы о других людях — и как эти мифы потом разбиваются о реальность. О фильме: Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки и придумывает к ним забавные подписи. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она - «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и - невероятно забавен. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.

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