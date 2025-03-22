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Английский киноклуб Dialogue: «Пигмалион» (1938)

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кино, красное вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: Этот фильм первая экранизация пьесы Бернарда Шоу о превращении вульгарной цветочницы Элизы Дулиттл в изысканную светскую даму под чутким руководством профессора фонетики Генри Хиггинса и полковника Пикеринга. Бернард Шоу написал свою пьесу под вдохновением древнегреческого мифа о скульпторе Пигмалионе, который создал статую Галатеи - девушки до того прекрасной, что он влюбился в неё и стал просить Афродиту оживить своё создание. Богиня любви вдохнула жизнь в Галатею, и Пигмалион женился на ней. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или чай.

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