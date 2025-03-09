Кино, красное вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: Супружество Милдред с Бертом было неудачным. В то время как она посвящает всю себя дочерям, в основном старшей, Веде, Берт веселится в приятной компании. Оставив Берта, Милдред устраивается работать официанткой. Будучи честолюбивой, она очень много работает и идёт вверх по карьерной лестнице. Она знакомится с плейбоем Монти Берагоном и совершает роковую ошибку: выходит за него замуж. А он пускает её сбережения на ветер... Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или чай.