Английский киноклуб Dialogue: «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Кино, красное вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: Шоу-герлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый отцом миллионером, чтобы доказать сыну, что Лорелей любит его подарки. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или чай.
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