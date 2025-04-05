Кино, красное вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: Шоу-герлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый отцом миллионером, чтобы доказать сыну, что Лорелей любит его подарки. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или чай.