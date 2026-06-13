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Английский киноклуб диалог: «10 причин моей ненависти»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

«10 причин моей ненависти» — культовый манифест романтики конца 90-х. Шекспировский сюжет «Укрощения строптивой» здесь изящно перенесён в американскую школу. В центре истории — притяжение двух циничных одиночеств: бунтарки Кат и харизматичного Патрика. Их случайный спор перерастает в искреннее чувство, разрушающее любые защитные стены. Фильм, наполненный альтернативным роком и культовыми сценами вроде признания на стадионе, доказывает: истинная жизнь начинается там, где мы сбрасываем маски и позволяем себе стать уязвимыми. Картина будет демонстрироваться на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.

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