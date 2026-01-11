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Ангелы (Angels)

Нюанс
Столешников переулок, 11

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от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ангельский каст в БЭК. Ангелы (Angels) — ночь, в которую мода встречается с небесами, а ангелы выходят из-под контроля. Высокая мода, супермодельный гламур, клубная сексуальность и тёмная религиозная романтика. Перья, сияние, культ тела, порочные святые и падшие ангелы. От Victoria’s Secret и Thierry Mugler до Alexander McQueen и John Galliano — здесь превратят Хэллоуин в ангельскую фэшн-вселенную, где каждый гость становится частью общей картины. Лайн-ап ангелов: Angels Vogue Show Sasha Petrov Kirakira Qvilchinskaya Юника Yan + Yuki Ekaterina Graft Mintsev Gayane Marísa Alena Gar Milena Besso Секретные гости Дресс-код: ангелы и всё, что между ними. Крылья необязательны. Главное — фантазия. От супермодельного гламура нулевых до падших ангелов, тёмных святых и авангардной высокой моды.

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