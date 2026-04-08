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Нюанс

Москва, Столешников переулок, 11

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«Нюанс» — ресторан-клуб с французским вайбом и уютным двориком в Столешниковом переулке. Новый событийно-гастрономический проект от Алексея Ольхового («Рестик», Blanc, Yauza, Radio, «Оригинал») занимает 4 зала с классическими парижскими интерьерами и современным артом в декоре, а также светлую стеклянную веранду. А в просторном зелёном дворе обещают насыщенную программу: здесь можно поиграть в настольный теннис, послушать диджей-сеты, поучаствовать в мастер-классе и даже попеть в караоке на рояле. На кухне — свой большой кондитерский цех и хоспер, доставшийся «Нюансу» по наследству от Blanc. В меню — улитки, луковый суп, паста и круассаны. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 11:00-00:00 ПТ-СБ: 11:00-02:00
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