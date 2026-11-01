Рождественский мастер-класс Что будет на мастер-классе? — ты распишешь копию рельефа с ангелом; — рассмотришь мельчайшие детали, каждая из которых что-то значит; — узнаешь, как родилась легенда о волхвах; — услышишь историю одного из самых красивых соборов Франции — собора Сен-Лазар; — отвлечёшься от повседневных забот и узнаешь о сказочном времени Рождества и Нового года; — в конце выпьешь чашку горячего рождественского чая. Для кого? — для всех, кто умеет мечтать, любит готовиться к Рождеству и дарить подарки, сделанные своими руками; — для всех, кто пытается познать законы времени. Заготовки для росписи и материалы предоставляются. Особые навыки не требуются.