Возраст 12+
Концерты
Про событие
Честная эмоция, где каждый аккорд наполнен смыслом, а каждая песня напоминает: счастье — в простых вещах. В программе уже любимые слушателями песни, премьеры и неожиданные музыкальные сюрпризы, представленные в живых аранжировках. Начало весны — самое время окунуться в этот мир света, тепла и живого звука.
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