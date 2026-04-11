Честная эмоция, где каждый аккорд наполнен смыслом, а каждая песня напоминает: счастье — в простых вещах. В программе уже любимые слушателями песни, премьеры и неожиданные музыкальные сюрпризы, представленные в живых аранжировках. Начало весны — самое время окунуться в этот мир света, тепла и живого звука.