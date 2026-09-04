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Андрей Атлас

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик-легенда из Ростова-на-Дону, резидент проекта StandUp на ТНТ и проектов от «LABELCOM». Он шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат и для всех, кто счастлив.

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