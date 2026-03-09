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Андрей Атлас

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился зрителям своим честным юмором, эмоциональной подачей и критичным взглядом на жизнь. Событие состоится в Большевик Лофт. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за полчаса до начала программы.

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