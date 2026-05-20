Муж популярной писательницы Сандры Войер найден мёртвым с открытой раной головы. Ужасный несчастный случай, самоубийство или чей-то злой умысел? Когда всплывают неприятные подробности жизни супругов, главной подозреваемой становится сама Сандра, а ключевым свидетелем — её слабовидящий 11-летний сын. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.