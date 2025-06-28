Спектакль под открытым небом. Артисты театра — выпускники Академии Н.С. Михалкова. В начале спектакля зрители проходят интерактивный опрос. По его результатам во время спектакля создаётся уникальное стихотворение, которое прозвучит на сцене в финале спектакля.