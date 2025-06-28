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Спектакли
Про событие
Спектакль под открытым небом. Артисты театра — выпускники Академии Н.С. Михалкова. В начале спектакля зрители проходят интерактивный опрос. По его результатам во время спектакля создаётся уникальное стихотворение, которое прозвучит на сцене в финале спектакля.
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