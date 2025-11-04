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Амели

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

890₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В уютной кофейне, с ароматом свежесваренного кофе и домашней выпечки... Любимые фильмы, мягкий свет и неспешная атмосфера, чтобы насладиться кино. В меню: Парижский круассан Напитки: капучино с корицей / латте с корицей О фильме: Как полёт крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

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