В уютной кофейне, с ароматом свежесваренного кофе и домашней выпечки... Любимые фильмы, мягкий свет и неспешная атмосфера, чтобы насладиться кино. В меню: Парижский круассан Напитки: капучино с корицей / латте с корицей О фильме: Как полёт крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.