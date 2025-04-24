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Alizbar. Куда зовёт арфа

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11/11 с1

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

О музыке и терапии звуком через сказку. Уже много лет Элизбар помимо музыки занимается музыкотерапевтическими практиками обретения гармонии с помощью различных инструментов. И основным инструментом для музыкотерапии считает арфу. На встрече Элизбар презентует свою книгу «Куда зовёт арфа», с помощью которой он делится своими мыслями, переживаниями, знаниями, опытом и любовью к арфе, музыке, музыкотерапии и арфотерапии. Эта книга, написанная в соавторстве с писателем-сказочником Светланой Щелкуновой, сочетает в себе литературное произведение и практическое пособие по воспитанию музыкантов. В ней переплетаются легенды с философскими идеями. Это книга необходима тем, кто ищет себя в музыке и музыку в себе. В ней множество вопросов и ответов, которые читатель найдёт для себя, совершив путешествие вместе с учителем Коном, увальнем Брайаном и его друзьями в поисках волшебной арфы (или туда, куда зовет арфа).

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