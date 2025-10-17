Тебя ждёт погружение в волшебный мир кельтской арфы и этнической музыки в исполнении одних из лучших музыкантов-исследователей древней и современной аутентичной музыкальной культуры. В душе Элизбара звучит музыка балканских народных сказаний и древних кельтских легенд. Виолончелист по образованию, он осваивает всё новые этнические инструмента, не желая ограничиваться виолончелью. У каждого — свой неповторимый голос, своя палитра звуков. Гитара, мандолина, окарина, варган, чаранго, бойран, уду, флейты... На концерте коллектив выступит полным составом и исполнит лучшие из своих произведений.